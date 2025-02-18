Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що його країна готова приймати імовірні переговори між Україною, Росією та США щодо пошуків шляхів припинення війни. Про це Ердоган сказав в Анкарі на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 18 лютого.
"Якщо взяти до уваги активну дипломатичну діяльність, яку ми проводимо протягом трьох років, наша країна є ідеальною приймаючою стороною для перемовин, що імовірно розпочнуться між Україною, Росією та Америкою", - сказав Ердоган.
Також Ердоган повідомив, що під час перемовин з Зеленським заявив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.
"У той же час, я підкреслив, що ми надаватимемо будь-яку підтримку для завершення перемовин встановленням стійкого миру. Вже повинна закінчитися ця війна, що спричинила смерть багатьох невинних та привела до колосальних руйнувань", - додав Ердоган.
Крім того, він сказав, що Туреччина продовжуватиме працювати над реалізацією заходів, мета яких полягає у безпеці судноплавства у Чорному морі.
За його словами, територіальна цілісність України - це "те, від чого ми не можемо відмовитись". Те ж саме стосується і суверенітету України.
"Саме тому, потрібно, щоби якомога швидше був встановлений мир", - додав Ердоган.
Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається погоджуватися на ультимативні вимоги Росії. Глава держави нагадав, що Україна відмовилася йти на ультиматуми у 2022 році і тепер теж не піде на нього.
Водночас, Зеленський переконаний, що членство України в НАТО - це найдешевші гарантії безпеки. Президент констатує, що якщо майбутні гарантії безпеки будуть обмежуватися лише "папірцем", Україна не погодиться на новий Будапештський меморандум.
Україна у розмовах з США наполягає, аби Європа була представлена за столом переговорів. "Україна - частина Євросоюзу у майбутньому, а це значить, що Європа має бути представлена за столом перемовин", - наголошував Зеленський.