Президент Туреччини наголосив, що країна підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що його країна готова приймати імовірні переговори між Україною, Росією та США щодо пошуків шляхів припинення війни. Про це Ердоган сказав в Анкарі на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 18 лютого.

"Якщо взяти до уваги активну дипломатичну діяльність, яку ми проводимо протягом трьох років, наша країна є ідеальною приймаючою стороною для перемовин, що імовірно розпочнуться між Україною, Росією та Америкою", - сказав Ердоган.

Також Ердоган повідомив, що під час перемовин з Зеленським заявив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Відео дня

"У той же час, я підкреслив, що ми надаватимемо будь-яку підтримку для завершення перемовин встановленням стійкого миру. Вже повинна закінчитися ця війна, що спричинила смерть багатьох невинних та привела до колосальних руйнувань", - додав Ердоган.

Крім того, він сказав, що Туреччина продовжуватиме працювати над реалізацією заходів, мета яких полягає у безпеці судноплавства у Чорному морі.

За його словами, територіальна цілісність України - це "те, від чого ми не можемо відмовитись". Те ж саме стосується і суверенітету України.

"Саме тому, потрібно, щоби якомога швидше був встановлений мир", - додав Ердоган.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається погоджуватися на ультимативні вимоги Росії. Глава держави нагадав, що Україна відмовилася йти на ультиматуми у 2022 році і тепер теж не піде на нього.

Водночас, Зеленський переконаний, що членство України в НАТО - це найдешевші гарантії безпеки. Президент констатує, що якщо майбутні гарантії безпеки будуть обмежуватися лише "папірцем", Україна не погодиться на новий Будапештський меморандум.

Україна у розмовах з США наполягає, аби Європа була представлена за столом переговорів. "Україна - частина Євросоюзу у майбутньому, а це значить, що Європа має бути представлена за столом перемовин", - наголошував Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: