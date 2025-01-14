"Це неможливо", - заявив віцеспікер Тібор Гашпар.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, повідомив віцеспікер словацького парламенту Тібор Гашпар у коментарі російському ТАСС.

"Це неможливо. Я думаю, що цього не буде", - заявмв Гашпар, який, до слова, зараз у складі делегації Словаччини перебуває з візитом у Москві.

13 січня Фіцо запросив Зеленського на переговори в "найкоротші терміни", щоб обговорити зупинку транзиту російського газу через Україну. Він пропонував Зеленському зустрітися на території Словацької Республіки, недалеко від державного кордону між Словаччиною та Україною.

Відео дня

Згодом Зеленський коротко відповів, запросивши прем’єра Словаччини на зустріч до української столиці. "Приїжджай до Києва", - написав Зеленський.

Останні заяви Фіцо щодо України

Як повідомляв УНІАН, Фіцо погрожує заблокувати допомогу ЄС Україні. Він заявив, що це результат припинення транзиту російського газу через українську територію. За його словами, Словаччина має вирішити, чи буде вона потурати пасивній зовнішній політиці, чи прагнутиме розвивати життєвий простір у рамках ЄС і НАТО.

Раніше Фіцо обізвав Зеленського "жебраком" і "шантажистом", мовляв, той випрошує гроші у Європи. При цьому Росію він назвав "надійним партнером" у питанні постачання енергоносіїв: "Росія ніколи нас не обманювала, на відміну від України".

Після того як Україна зупинила транспортування російського газу через свою газотранспортну систему, Фіцо пригрозив Україні "жорсткими заходами", щоб змусити транспортувати російський газ до Європейського Союзу.

Вас також можуть зацікавити новини: