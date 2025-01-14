Однією з причин такого рішення опозиції є те, що напередодні Фіцо відвідував Москву.

Прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо загрожує імпічмент. Зокрема опозиція країни планує оголосити йому вотум недовіри, пише видання Aktuality.sk.

За інформацією журналістів, вотум недовіри має намір висловити об'єднана опозиція, до якої увійшли "Прогресивна Словаччина", "Рух Словаччини", "Християнсько-демократичний рух", а також "Свобода і солідарність".

"Роберт Фіцо покинув Словаччину. Замість того, щоб бути на батьківщині і вирішувати проблеми, які турбують народ, він літає по всьому світу, кланяється диктаторам, насолоджується розкішшю десь у В'єтнамі. Він ображає наших сусідів і партнерів. Він пішов у відставку від управління, яке повинно відбуватися тут, у Словаччині", - наголосив голова найсильнішого опозиційного руху країни "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка.

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За його словами, те, що вся опозиція змогла об'єднатися для відставки Роберта Фіцо, має велике значення.

Зокрема опозиція звинувачує Фіцо та його уряд у тому, що він відвідав Москву, аби зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним та у зміні зовнішньополітичної орієнтації Словаччини.

"Ми чітко заявляємо, що не дозволимо Роберту Фіцо викрасти Словаччину на схід", - додав Шимечка.

Він підкреслив, що причиною ідеї про вотум недовіри є не лише поїздка Фіцо до Москви.

"Таких причин багато. За 14 років, що Роберт Фіцо керує Словаччиною, він зробив стільки шкоди, що її неможливо перерахувати за х годин", - зауважив Шимечка.

Політик зазначив, що Словаччина є біднішою за інші європейські країни, має гіршу охорону здоров'я, інфраструктуру та освіту.

"Всі люди в Словаччині це бачать, і це відповідальність Роберта Фіцо", - запевнив він.

Позиція Фіцо щодо України - останні новини

Раніше віцеспікер словацького парламенту Тібор Гашпар заявив, що Фіцо не поїде в Київ на переговори до Зеленського. За його словами, такий візит "неможливий".

Водночас президент України Володимир Зеленський розповів, що Київ пропонував словакам допомогу з газом, проте Роберт Фіцо "пихато відмовився" від пропозиції. Він зазначив, що наразі словацький прем'єр використовує "піар, брехню та гучні звинувачення", щоб перекласти на інших власну провину за проблеми з газом у Словаччині.

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