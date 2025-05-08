Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо шукає маршрут, який дозволить йому дістатися Москви, щоб взяти участь у військовому параді до 9 травня.

Як передає Reuters, зазвичай літаки, які прямують з Європи до Російської Федерації, використовують повітряний простір Литви. Таке рішення ухвалили ще у 2021 році, коли Олександр Лукашенко змусив пасажирський рейс Ryanair приземлитися у Білорусі.

Однак Фіцо поскаржився, що зараз Литва та інші країни Балтії закрили свій повітряний простір, щоб завадити йому потрапити на заходи у російській столиці:

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"Естонія повідомила нам, що не дозволить нам літати над своєю територією, незважаючи на те, що Словаччина має цілорічний дозвіл на використання естонського повітряного простору для урядового флоту. Це надзвичайно ускладнює наш графік, оскільки ми не зможемо провести узгоджені заходи у Москві".

Вчора литовський президент Гітанас Науседа повідомив, що його країна дійсно закрила свій повітряний простір для польотів прем'єра Словаччини та президента Сербії Александра Вучича. У міністерстві закордонних справ Латвії також сказали, що не дозволять жодних польотів на парад. Водночас у Естонії зазначили, що не отримували від них запитів на проліт.

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