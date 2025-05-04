Раніше Володимир Зеленський заявив, що не може гарантувати безпеки тим світовим лідерам, які вирішать відвідати парад 9 травня в Москві.

Незважаючи на те, що багато світових лідерів відмовляються приїжджати до Володимира Путіна на парад 9 травня в Москві, деякі з них все ж заявили, що будуть присутні.

Зокрема, Кремль повідомляє, що голова КНР Сі Цзіньпін відвідає Росію з 7 по 10 травня, і "візьме участь у святкуванні 80-річчя перемоги".

У заяві йдеться, що Сі Цзіньпін обговорить з Путіним розвиток стратегічного партнерства між двома країнами, а також підпише низку документів.

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"Під час переговорів обговорюватимуться основні питання подальшого розвитку відносин всебічного партнерства і стратегічної взаємодії, а також актуальні питання міжнародного та регіонального порядку денного", - йдеться в заяві Кремля.

Крім того, російські ЗМІ пишуть, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву на День Перемоги. Також повідомляється, що Фіцо "назвав погрози президента України Володимира Зеленського неприйнятними".

Раніше Зеленський заявив, що не може гарантувати безпеки тим світовим лідерам, які вирішать відвідати парад 9 травня в Москві. Він також відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я на 9 травня, замість цього наполягаючи на припиненні вогню на 30 днів.

Парад у Москві

Раніше повідомлялося, що президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, які мали їхати на парад до Москви, раптово захворіли.

Крім того, Індія знизила рівень представництва своєї делегації в Москві на 9 травня. Раніше планувалося, що в Москву поїде особисто прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, але цей варіант відпав першим. А тепер стало відомо, що і міністр оборони країни Раджнатх Сінгх не поїде на московський парад, замість нього делегацію від Індії очолить його заступник.

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