Очікується, що наступна зустріч стосовно цього формату має відбутися наступного року.

Президент Володимир Зеленський у розмові з болгарським прем’єр-міністром Ніколаєм Дєнковим підтвердив, що саміт стосовно української "формули миру" цього року проводити не будуть.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, наступна зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо подальшої імплементації української "формули миру" запланована на початок 2024 року.

Також сторони обговорили актуальні оборонні потреби України, зокрема, посилення спроможностей українських Повітряних сил та артилерії.

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"Лідери також обговорили взаємодію двох країн у контексті євроінтеграційного шляху України. Глава держави наголосив на важливості єдності країн щодо підтримки європейської інтеграції України та багаторічної допомоги обсягом 50 млрд євро", - повідомляє ОП.

Українська "формула миру"

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 жовтня на Мальті пройшов дводенний саміт про мирне врегулювання війни в Україні. У зустрічі радників з питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо ключових принципів миру в Україні та світі взяли участь представники 66 країн та міжнародних організацій. У попередній зустрічі було 42 делегації.

В ОП наголошували, що ймовірність змін у 10 пунктах формули миру не допускається і структурно вони залишаться такими, якими були виголошені Зеленським торік в Індонезії, під час саміту G20.

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