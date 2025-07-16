Франція не відмовилась озброювати Україну: Париж зробив заяву

Уряд Франції закуповуватиме зброю для України в Європі, щоб мінімізувати залежність від американських зброярів.

Франція не братиме участь у закупівлі зброї американського виробництва для потреб України. Втім, країна запевняє, що налагоджує постачання Києву озброєння від європейських виробників.

Як повідомляє Le Monde, про це заявила речниця уряду Франції Софі Прімас, коментуючи інформацію Politico про відмову країни брати участь в угоді між Європою та США.

За її словами, Франція хоче максимально пріоритезувати закупівлі озброєнь саме у виробників країн Європи.

Відео дня

"Ми позиціонуємо себе в рамках підтримки озброєнь з максимальною перевагою для європейських закупівель", – заявила Прімас, не підтверджуючи інформацію Politico про те, що Франція відмовилась озброювати Україну через систему, запропоновану США.

Що передувало

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що США відправлять Україні великий пакет озброєння. Київ коштом Європи отримає 17 батарей Patriot і боєкомплект до них, також планується постачання ракет для винищувачів, а також артилерійських систем. За цю зброю платитимуть країни Європи.

Втім, уже кілька країн Європи оголосили про відмову брати участь у плані Дональда Трампа щодо закупівлі американської зброї для України. Угорщина, Чехія, Франція та Італія вже заявили, що не планують брати участь у таких закупівлях.

Вас також можуть зацікавити новини: