Головна причина - відсутність грошей.

Уже кілька країн Європи оголосили про відмову брати участь у плані Дональда Трампа щодо закупівлі американської зброї для України. До цього списку приєдналася й Італія, пише La Stampa, посилаючись на джерела в уряді. Водночас вказується, що головна причина для такого рішення - відсутність грошей.

"Стратегія не буде реалізована Італією. Не тільки тому, що наші системи озброєння, вже передані Києву, відповідають іншим технологічним конфігураціям, а й тому, що, на відміну від Німеччини, Італія практично не має фінансових можливостей для проведення такої операції", - наголошується в статті.

За даними джерел, в Італії практично немає вільних бюджетних коштів для закупівлі зброї. Ситуація настільки критична, що єдина запланована Італією закупівля зброї у США - це стара партія F-35, уже запланована на наступне десятиліття, пише видання.

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У Міністерстві оборони Італії заявили, що закупівля американської зброї "ніколи не обговорювалася", наголосивши, що заява німецького канцлера Фрідріха Мерца про намір придбати у США системи ППО Patriot для України - ініціатива виключно Німеччини.

Водночас у відомстві підкреслили, що відмову Італії слід розглядати не як спосіб дистанціюватися від США або їхньої підтримки України, а як "запрошення знайти інші способи догодити Трампу".

План Трампа щодо озброєння України

Раніше Дональд Трамп заявив, що США відправлять Україні великий пакет озброєння. Київ коштом Європи отримає 17 батарей Patriot і боєкомплект до них, також планується постачання ракет для винищувачів, а також артилерійських систем. Головним ініціатором ідеї була Німеччина, до проєкту готові приєднатися Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Канада.

Водночас Угорщина, Чехія та Франція вже заявили, що не планують брати участь у таких закупівлях.

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