Ключова умова ХАМАС - надання гарантій, що ізраїльська наземна операція в Газі не відновиться після закінчення 60-денного перемир'я.

Угруповання ХАМАС передало свою відповідь на запропоновану США угоду про 60-денне припинення вогню в секторі Газа. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на палестинського чиновника, знайомого з ходом переговорів.

Зазначається, що співрозмовник агентства назвав відповідь ХАМАС "позитивною".

"Ми передали посередникам - Катару та Єгипту - нашу відповідь на пропозицію про припинення вогню. Відповідь ХАМАС позитивна, і я думаю, вона має допомогти і сприяти досягненню угоди", - сказало джерело.

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За даними джерел телеканалу Al Arabiya, відповідь ХАМАС містила лише "незначні поправки", пов'язані з механізмом доставки гуманітарної допомоги та виведенням ізраїльської армії з певних районів сектору Газа.

Газета Haaretz зазначає, що, згідно із запропонованим США планом, загалом буде звільнено 10 живих ізраїльських ізраїльських заручників: вісім у перший день перемир'я, ще двоє - на 50-й день. При цьому до Ізраїлю поетапно повернуть тіла 18 загиблих заручників: п'ятьох - на сьомий день припинення вогню, ще п'ятьох - на 30-й день, а вісьмох - на 60-й день.

Однак, ключова умова ХАМАС - надання гарантій, що ізраїльська наземна операція в Газі не відновиться після закінчення 60-денного перемир'я.

Обговорення перемир'я з ХАМАС

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що чекає від ХАМАСу відповіді протягом дня. Цього тижня глава Білого дому говорив, що Ізраїль прийняв умови, необхідні для встановлення 60-денного перемир'я, протягом якого сторони працюватимуть над остаточним завершенням війни, що триває вже 20 місяців.

Раніше ізраїльські військові підтвердили ліквідацію керівника військового крила угруповання ХАМАС Мохаммеда Сінвара, якого усунули 13 травня під час спільної операції Армії оборони Ізраїлю та служби безпеки країни. ВПС завдали удару в місті Хан-Юніс у секторі Газа.

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