Хельга Шмід, яка з вересня 2016 року обіймає посаду генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій, стане першою жінкою на цій посаді.

Німецька дипломатка Хельга Шмід призначена новим генсеком Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Читайте такожНовим генсеком ОБСЄ стане німецький дипломатПро це повідомило в Twitter представництво Німеччини в ОБСЄ. "Тепер офіційно: пленарне засідання ОБСЄ призначило Хельгу Шмід генеральним секретарем, Матео Мікаччі директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини, Кайрата Абдрахманова верховним комісаром з питань національних меншин і Терезу Рібейру представником з питань свободи ЗМІ", - йдеться в заяві, передає 112.ua.

Хто така Хельга Шмід

Хельга Шмід, яка з вересня 2016 року обіймає посаду генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій, стане першою жінкою на цій посаді. Її минулий пост робив її фактично "номером два" в дипломатії ЄС після верховного представника Жозепа Борреля.

Шмід була заступником генсека і політичним директором Служби з 2011 року. Вона відіграла важливу роль з боку ЄС у внутрішньоукраїнських переговорах під час подій Революції гідності, а також під час конфлікту з Росією у 2014 році.

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Автор: УНІАН