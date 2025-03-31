Він каже, що долю острова вирішуватимуть люди.

Новий прем'єр-міністр Гренландії, лідер Demokraatit Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що Сполучені Штати Америки не зможуть її отримати.

Політик написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що гренландці мають слухати, коли інші говорять про них, але їх "не повинно трясти". За словами Нільсена, Гренландія не належить нікому іншому і сама вирішує своє майбутнє:

"Ми не повинні реагувати зі страхом. Ми повинні реагувати зі спокоєм, гідністю і єдністю. І саме через ці цінності ми повинні чітко і спокійно показати президенту США, що Гренландія - наша. Так було вчора. Так є і сьогодні. І так буде".

Трамп хоче отримати Гренландію

Нагадаємо, після повернення в Білий дім президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що контроль над островом є необхідним для національної безпеки країни.

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Трамп не виключив можливості використання військової сили або економічного тиску для досягнення цієї мети, підкресливши, що не збирається знімати з розгляду жодні варіанти. ​

У Данії та Гренландії заявляли, що острів є автономним і його майбутнє визначають самі гренландці.

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