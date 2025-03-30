Він вважає, що анексія Гренландії - "це зовсім інше", ніж російська анексія українських територій.

США неодмінно анексують Гренландію, якщо доведеться – із застосуванням сили. Про це президент Дональд Трамп заявив в інтерв’ю каналу NBC News.

"Ми отримаємо Гренландію. Так, 100%", - сказав Трамп.

За його словами, існує "хороша ймовірність того, що ми зможемо зробити це без військової сили", але він не виключає жоден можливий варіант.

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Відповідаючи на запитання про те, який сигнал Росії та решті світу надішлють США анексією Гренландії, Трамп відповів наступне:

"Я про це не думаю. Мене не хвилює. Гренландія – це зовсім окрема тема, дуже інша. Це міжнародний мир. Це міжнародна безпека та сила", – сказав він.

Трамп зокрема поскаржився, що кораблі з "Росії, Китаю та багатьох інших місць" плавають біля берегів Гренландії.

"Ми не дозволимо, щоб сталося те, що може зашкодити світу або Сполученим Штатам", - додав він.

Трамп хоче анексувати Гренландію

Як писав УНІАН, після перемоги на виборах Дональд Трамп почав активно вислювати бажання приєднати Гренландію до Сполучених Штатів. Він заявив, що анексія острова "точно відбудеться", підкреслюючи стратегічну важливість Гренландії для національної безпеки США. ​

Трамп обіцяв значні інвестиції в економіку Гренландії, створення нових робочих місць та економічне зростання для місцевого населення. Він наголосив на готовності США інвестувати мільярди доларів, щоб зробити гренландців "багатими". ​

Лідер Гренландії Муте Егеде висловив готовність до діалогу з Трампом щодо майбутнього острова, але підкреслив, що Гренландія не зацікавлена в тому, щоб стати частиною США. ​

Заяви Трампа викликали різку реакцію також з боку Данії та міжнародної спільноти. Данія відкинула можливість продажу Гренландії, підкреслюючи, що острів не є товаром для продажу. ​Разом з тим уряд Данії висловив готовність до розширення військової співпраці зі США.

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