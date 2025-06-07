Бійка сталася ще в квітні – після того, як Маск і Бессент зустрічалися з Трампом.

Американський мільярдер Ілон Маск влаштував бійку із міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Скоттом Бессентом у стінах Білого дому. Сталося це в середині квітня.

Як повідомляє The Washington Post із посиланням на колишнього радника Дональда Трампа Стіва Беннона. За його словами, тоді Маск і Бессент прийшли до Овального кабінету, щоб викласти свої аргументи щодо кандидатури на посаду голови Податкового управління.

Трамп вирішив підтримати вибір Бессента. Коли міністр фінансів та Маск вийшли з Овального кабінету і почали йти коридором, то стали обмінюватися образами. Зазначається, що Бессент навіть згадав про заяви Маска щодо того, що він розкриє понад 1 трильйон доларів марнотратних і шахрайських державних витрат, чого той не зміг зробити.

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"Скотт сказав: "Ти шахрай. Ти абсолютний шахрай", – заявив Беннон в одному з інтервʼю.

Він зауважив, що під час тієї суперечки

За словами Беннона, Маск вдарив Бессента плечем у грудну клітку, "як регбіст", а міністр фінансів вдарив мільярдера у відповідь. Кілька людей втрутилися, щоб розборонити сутичку, коли її учасники дійшли до кабінету радника з національної безпеки. Маска вивели із Західного крила Білого дому

"Президент Трамп почув про це і сказав: "Це вже занадто", – додав Стів Беннон.

Ілон Маск посварився з Трампом

Кілька днів тому однією з головних тем у медіа стала велика сварка між президентом США Дональдом Трампом та Ілоном Маском, який був ключовим спонсором його кампанії під час виборів.

Трамп заявив журналістам, що "розчарувався" в Маску. Згодом в соцмережі Truth Social американський президент сказав, що Маск "зʼїхав з глузду". Мільярдер мовчати не став та заявив, що глава Білого дому – фігурант "файлів Епштейна" – йдеться про американського фінансиста, якого звинувачують у педофілії та організації проституції.

Примітно, що згодом Маск видалив це повідомлення. Дональд Трамп, своєю чергою, припустив, що його стосунки з мільярдером завершені. Він також не планує розмовляти з Маском найближчим часом.

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