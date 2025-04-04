DOGE працюватиме без Маска: Трамп заговорив про нову посаду

Водночас президент визнав, що невдовзі мільярдер повинен повернутися до керування своїми компаніями.

Президент Дональд Трамп заявив, що робота мільярдера Ілона Маска у Департамент ефективності уряду (DOGE) добігає кінця. Втім, він готовий запропонувати бізнесмену іншу посаду в уряді.

Під час розмови з журналістами на борту Air Force One у четвер ввечері Трамп охарактеризував Маска як "фантастичного і патріота", передає NewsWeek. Президент хотів би, аби Маск залишався у команді "якомога довше", хоча визнав, що з часом генеральному директору Tesla і SpaceX доведеться повернутися до свого бізнесу на постійній основі.

Маск наразі очолює DOGE, який має на меті скоротити "шахрайство та марнотратство у федеральних витратах". Сам Маск заявив, що його участь в урядових справах добігає кінця.

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"Мені подобаються розумні люди, і він розумна людина. Мені він також подобається. Я б сказав, що Ілон залишиться на певний період часу, а потім він захоче повернутися до свого бізнесу на повний робочий день", - сказав Трамп, наголосивши, що готовий запропонувати Маску іншу посаду в уряді, якщо той виявить інтерес.

"Я хочу, щоб Ілон залишався якомога довше", - підкреслив він, зазначивши, що "DOGE залишатиметься активним" навіть після відходу Маска.

Звільнення Маска - що відомо

Раніше Axios повідомляло, що Ілона Маска і працівників Департаменту ефективності уряду DOGE хочуть перевіряти на наркотики. Конгресвумен Мікі Шерріл уже внесла відповідну ініціативу на розгляд. Вона, за даними ЗМІ, стосуватиметься й інших посадовців.

Крім того, президент США Дональд Трамп говорив про те, що департамент Маска DOGE припинить роботу. За словами американського лідера, генеральний директор Tesla і SpaceX доступний для нього як спеціальний державний службовець тільки протягом 130 днів.

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