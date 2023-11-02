Якщо "Хезболла" ескалює конфлікт з Ізраїлем, то це спровокує прямі контратаки проти Ірану, які можуть мати для нього руйнівні наслідки.

На даний момент Іран і його союзники вивіряють свою відповідь на військове втручання Ізраїлю в сектор Гази, щоб уникнути прямого конфлікту з Ізраїлем або США, одночасно вимагаючи витрат від своїх опонентів. Про це повідомляє CNN, посилаючись на дані американської розвідки.

У той же час США також прекрасно усвідомлюють, що Іран не має повного контролю над своїми маріонетками – зокрема, над найбільшим і найбільш боєздатним з усіх угруповань - ліванською "Хезболлою", яка є союзником ХАМАС і вже давно позиціонує себе як воюючу проти Ізраїлю.

Офіційні особи США глибоко стурбовані тим, що внутрішня політика угруповання може призвести до ескалації наростаючої напруженості в "Хезболлі".

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"Питання в тому, якщо ХАМАС дійсно опиниться в біді, чи погодяться Хезболла і Іран на те, щоб Хезболла почала повномасштабну атаку, щоб врятувати ХАМАС, чи не погодяться – і я не думаю, що ми зараз це знаємо", - зазначає одне з джерел, близьке до американської розвідки.

У той же час на думку одного з чиновників США, Тегеран знає, що якщо "Хезболла" ескалює конфлікт з Ізраїлем або Сполученими Штатами, це, швидше за все, спровокує прямі контратаки проти Ірану, які можуть мати для нього руйнівні наслідки.

Атаки нижчого рівня, які різні групи здійснили проти Ізраїлю та США з 7 жовтня, змусили США розгорнути значні військові засоби, змусили Ізраїль розпорошити свої сили та боєприпаси та дозволили Ірану робити вигляд, що він "щось робить" щодо вбивства палестинців у Секторі Гази, уникаючи прямого конфлікту.

Іран та Ізраїль

Після нападу ХАМАС на Ізраїль "Хезболла" активізувала свої напади на Північне прикордоння Ізраїлю і попередила, що почне значно масштабніший напад, якщо ЦАХАЛ увійде в Газу.

Водночас Ізраїль пригрозив масштабним ударом по Ірану, якщо Хезболла відкриє північний фронт.

У розвідці США також висловлювали побоювання, що російська ПВК "Вагнер" може надати "Хезболлі" систему протиповітряної оборони "Панцир-С1".

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