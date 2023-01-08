Швидше за все, мова йде про ЗРК SAMP/T.

Італія готує шостий пакет оборонної допомоги Україні, уряд країни узгоджує останні деталі.

Як повідомив очільник МЗС Італії Антоніо Таяні для Ansa, Україна може розраховувати на системи ППО.

"Ми також обговорюємо з французами вдосконалення з технічного погляду відправки систем ППО, заснованих на спільних технологіях Риму і Парижа", - сказав Таяні.

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Коментуючи дзвінок радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Таяні сказав, що "переговори з Вашингтоном ідуть постійно і нормально, ми є важливим співрозмовником, але про зброю не йшлося".

"Ми повинні продовжувати працювати на благо миру, але є ознаки, які не дають змоги бути оптимістами: наразі немає реальних проявів відкритості з російського боку", - додав Таяні.

Нагадаємо, що 7 січня ЗМІ писали про прохання США до Італії. Зазначалося, що Вашингтон тисне на Рим із закликом передати Україні системи ППО.

Військова підтримка Італії для України

Раніше Сенат Італії переважною більшістю голосів схвалив представлену урядом резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року. А прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні пообіцяла, що Рим розгляне питання надання Україні систем протиповітряної оборони.

Також Італія передавала для ЗСУ артилерійське озброєння, зокрема САУ М109L.