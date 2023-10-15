В ООН попередили, що тисячі людей у Секторі Гази помруть без доступу до води, електрики та їжі.

Ізраїль знову увімкнув водопостачання на півдні гази після майже тижневої блокади. Про це, посилаючись на ізраїльських чиновників, повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Як передає Sky News, за словами Саллівана, відновлення водопостачання в газі з боку Ізраїлю відбулося в останню годину.

Тим часом, заступник генсекретаря ООН з гуманітарних питань, координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс, який вчора заявив, що гуманітарна ситуація в Секторі Гази стає нестерпною, каже, що над регіоном нависає "привид смерті".

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У себе в Twitter він попередив, що тисячі людей помруть без доступу до води, електрики та їжі.

Раніше Гріффітс опублікував заяву, в якій говориться, що минулий тиждень став "випробуванням для людства" і що "людство зазнає невдачі".

ХАМАС напав на Ізраїль - новини

Як повідомляв УНІАН, Ізраїль оголосив про повну блокаду гази, зокрема, перекрив подачу води та електрики, після того, як 7 жовтня 2023 року терористичне угруповання ХАМАС раптово атакувало Ізраїль.

Напад палестинців забрав життя понад 1200 людей, здебільшого цивільних осіб. Близько 3000 осіб отримали поранення, в полон в сектор Гази були викрадені більше сотні ізраїльтян. У відповідь Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі", здійснюючи удари по території сектора Гази. ХАМАС же погрожує стратити цивільних заручників у відповідь на удари по Газі.

Тим часом, палестинці вже кілька днів борються з нестачею води, продовольства та енергоносіїв. 14 жовтня стало відомо, що Ізраїль скоро почне наземну операцію в Газі і дає цивільним останній шанс покинути північну частину сектора.

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