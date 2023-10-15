Ізраїль знову увімкнув водопостачання на півдні гази після майже тижневої блокади. Про це, посилаючись на ізраїльських чиновників, повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.
Як передає Sky News, за словами Саллівана, відновлення водопостачання в газі з боку Ізраїлю відбулося в останню годину.
Тим часом, заступник генсекретаря ООН з гуманітарних питань, координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс, який вчора заявив, що гуманітарна ситуація в Секторі Гази стає нестерпною, каже, що над регіоном нависає "привид смерті".
У себе в Twitter він попередив, що тисячі людей помруть без доступу до води, електрики та їжі.
Раніше Гріффітс опублікував заяву, в якій говориться, що минулий тиждень став "випробуванням для людства" і що "людство зазнає невдачі".
ХАМАС напав на Ізраїль - новини
Як повідомляв УНІАН, Ізраїль оголосив про повну блокаду гази, зокрема, перекрив подачу води та електрики, після того, як 7 жовтня 2023 року терористичне угруповання ХАМАС раптово атакувало Ізраїль.
Напад палестинців забрав життя понад 1200 людей, здебільшого цивільних осіб. Близько 3000 осіб отримали поранення, в полон в сектор Гази були викрадені більше сотні ізраїльтян. У відповідь Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі", здійснюючи удари по території сектора Гази. ХАМАС же погрожує стратити цивільних заручників у відповідь на удари по Газі.
Тим часом, палестинці вже кілька днів борються з нестачею води, продовольства та енергоносіїв. 14 жовтня стало відомо, що Ізраїль скоро почне наземну операцію в Газі і дає цивільним останній шанс покинути північну частину сектора.