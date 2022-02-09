Johnson & Johnson є кращою вакциною для більшої частини країн, що розвиваються.

Ключове виробництво американської компанії Johnson & Johnson припиняє виробництво вакцини від Covid, хоча компанія заявляє, що у неї є мільйони доз в запасах.

Про це повідомляють джерела видання The New York Times.

Проста в доставці вакцина проти Covid-19 від Johnson & Johnson є кращою вакциною для більшої частини країн, що розвиваються. Однак американська компанія, яка вже сильно відстала в своїх поставках для таких країн, в кінці минулого року без будь-яких заяв закрила єдиний завод, що виробляє вакцини.

Замість цього головне підприємство компанії в голландському місті Лейден виробляє експериментальну, але потенційно більш прибуткову вакцину. Призупинення є тимчасовим - очікується, що завод в Лейдені знову почне випускати дешеву вакцину від Covid-19 після перерви в кілька місяців.

Але, за словами одного з джерел, протягом наступних кількох місяців перерва може призвести до скорочення поставок вакцини на кілька сотень мільйонів доз. Також це може вплинути на здатність компанії виконувати свої зобов'язання перед країнами, що розвиваються щодо вакцин.

Читайте такожМіністерство охорони здоров'я Британії назвало обов'язкову вакцинацію неетичноюДії Johnson & Johnson також приголомшили посадових осіб двох найважливіших клієнтів компанії: Африканський союз і COVAX. Керівники цих організацій дізналися про зупинку виробництва від журналістів.

"Зараз не час міняти виробничі лінії, коли життя людей в країнах, що розвиваються, висить на волосині", — зазначив Айоаде Алакія, один з керівників програми доставки вакцин Африканського союзу.

Джейк Сарджент, представник Johnson & Johnson, заявив в електронному листі, що компанія "зосереджена на забезпеченні доступності нашої вакцини там, де люди її потребують", і що її глобальна виробнича мережа "працює день і ніч", щоб допомогти в боротьбі з пандемією. Він також сказав, що у Johnson & Johnson є мільйони готових доз у запасах.

Бідніші країни все ще залежать від вакцини Johnson & Johnson, яка не вимагає ультрахолодного охолодження. Було доведено, що вакцина забезпечує сильний і тривалий захист від важких захворювань у всіх варіантах, включаючи Омікрон, при введенні у вигляді схеми з двох ін'єкцій. Одноразова вакцина менш дорога, і її відносно легко ввести важкодоступним групам населення.

"У багатьох країнах з низьким і середнім рівнем доходу наша вакцина є найбільш важливим, а іноді і єдиним варіантом", — заявила в грудні на зустрічі експертів, які консультують уряд США по вакцинам, один з керівників Johnson & Johnson доктор Пенні Хітон. Вона додала: "Світ залежить від нас".

Доктор Сет Берклі, який допомагає керувати Covax як виконавчий директор Gavi, заявив, що вакцина Johnson & Johnson була в центрі стратегії програми боротьби з Covid минулого року. Але через затримку Johnson & Johnson з доставкою доз Covax все частіше зверталася до інших постачальників вакцин.

Читайте такожВ Австрії відбуваються масові акції протесту проти карантинних заходів (фото)"Нам дійсно потрібні були їх дози в 2021 році, і ми розраховували на них", — сказав доктор Берклі. "Вони не доставили. Тому нам довелося знайти інші дози для задоволення потреб країн".

Нагадаємо, в ЄС перша країна починає застосовувати таблетки Pfizer від коронавірусу.

Французька влада оголосила, що дозволить застосовувати препарат "Паксловід" (Paxlovid) від Pfizer проти коронавірусу - перші таблетки для лікування COVID-19, схвалені в 27 країнах Євросоюзу.

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