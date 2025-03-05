Це може статися вже наступного тижня.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон уже наступного тижня готові вирушити до Вашингтона разом із президентом України Володимиром Зеленським, щоб представити президенту США Дональду Трампу єдиний план урегулювання війни, пише Daily Mail.

Зеленський, зі свого боку, написав публікацію в X (Twitter), у якій наголосив, що "готовий працювати швидко, щоб покласти край війні" і навіть висловив готовність підписати угоду про корисні копалини.

"Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця і спілкування були конструктивними", - зазначив він.

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Його заява, як повідомляється, надійшла незабаром після телефонної розмови зі Стармером, під час якої британський лідер попередив Зеленського про необхідність налагодити стосунки з Трампом, щоб мати шанс на отримання американської підтримки в досягненні мирної угоди, яка допоможе Україні захиститися від Росії.

Пізніше Стармер заявив, що вітає "непохитну прихильність українського лідера пошуку миру".

Інші новини про сварку Зеленського і Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна, за словами президента, прагне миру. "Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир", - зазначив він.

Крім того, сенатори-республіканці закликають Трампа врятувати переговори із Зеленським. Сенатори-республіканці сподіваються, що Трамп і Зеленський зможуть залишити позаду напружену розмову в Овальному кабінеті, усвідомлюючи, що продовження підтримки України з боку США критично важливе.

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