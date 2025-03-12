Радник прем’єр-міністра з національної безпеки Джонатан Пауелл розробляв план припинення вогню та подальші кроки для його реалізації.

Велика Британія була "безпосередньо залучена" до досягнення домовленостей між США та Україною щодо запропонованого перемир’я з Росією. Про це повідомляють урядові джерела Сполученого Королівства у коментарі BBC.

Протягом останнього тижня європейські лідери на чолі з британським прем'єром Кіром Стармером активно працювали над тим, щоб відновити довіру між США та Україною. Прем'єр Великої Британії назвав досягнуті домовленості "видатним проривом" і наголосив, що це "важливий момент для миру в Україні".

За словами британських джерел, радник прем’єр-міністра з національної безпеки Джонатан Пауелл спільно зі своїм американським колегою Майком Волцом, а також представниками Франції та Німеччини, розробляв план припинення вогню та подальші кроки для його реалізації.

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На вихідних Пауелл відвідав Київ, де зустрівся з Володимиром Зеленським та допомагав підготувати письмову пропозицію. Документ передбачав тимчасову паузу у бойових діях та подальші заходи зі зміцнення довіри, зокрема обмін військовополоненими, повернення українських дітей, примусово вивезених до Росії, та звільнення мирних жителів.

Погоджена Києвом і Вашингтоном пропозиція стала основою для угоди, укладеної у вівторок у Саудівській Аравії.

Після завершення переговорів у Джидді Кір привітав українську та американську делегації із досягнутими домовленостями, підкресливши, що "тепер ми всі повинні подвоїти наші зусилля", щоб забезпечити реальну мирну угоду для України.

У суботу Стармер планує провести телефонну розмову з лідерами, яких він називає "коаліцією бажаючих", щоб обговорити миротворчі ініціативи, спрямовані на запобігання майбутнім військовим діям з боку Росії.

Британське джерело наголошує: "М’яч твердо на боці Росії. Чи відповідатимуть вони взаємністю та припинять бойові дії, щоб дозволити серйозні переговори про міцний мир, чи продовжуватимуть вбивати невинних мирних жителів?".

Переговори у Саудівській Аравії

Як повідомляв УНІАН, вчора у місті Джидда відбулися важливі переговори між українською та американською делегаціями. Тривала зустріч завершилася спільною заявою сторін.

Україна погодилася на пропозицію США щодо впровадження 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою, за умови виконання Росією відповідних умов.

Америка погодилася негайно відновити надання розвідувальної та військової допомоги Україні, скасувавши попередню паузу в обміні розвідданими та безпековій підтримці.

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