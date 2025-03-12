Італія непохитна в тому, що американці мають бути залучені до забезпечення будь-якого припинення вогню і мирного врегулювання.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні має намір уникати саміту "коаліції охочих" Кейра Стармера, оскільки її "не переконав" англо-французький план відправки європейських миротворців в Україну.

Як пише The Telegraph, вона не візьме участі у відеоконференції, яку її британський колега організував у суботу.

Мелоні повідомила членам свого найближчого оточення, що її "не переконала" доцільність відправки європейських військ для забезпечення припинення вогню в Україні.

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Зазначається, що високопоставлені члени її коаліції, включно з Антоніо Таяні, міністром закордонних справ, та Гвідо Кросетто, міністром оборони, протягом кількох днів заявляли, що вони розглянуть відправлення італійських солдатів до України тільки в тому разі, якщо буде ширший мандат ООН для будь-якої можливої миротворчої місії.

Сумніви щодо життєздатності планів, висунутих Лондоном і Парижем, означають, що Мелоні "покине" коаліцію добровільного віртуального саміту, повідомляють La Stampa і La Repubblica, дві провідні італійські газети. La Stampa пише:

"Її рішення розколе фронт, який намагаються побудувати Кір Стармер і Еммануель Макрон. Рішення про відхід італійців було ухвалено після довгої серії обговорень і контактів з іноземними канцеляріями, включно з Вашингтоном".

La Repubblica повідомила:

"Одне безсумнівно: Мелоні не братиме участі у відеодзвінку "коаліції добровільної", організованому британським прем'єр-міністром. Вона дистанціюється від франко-британської осі".

Зазначається, що Італія непохитна в тому, що американці мають бути залучені до забезпечення будь-якого припинення вогню і мирного врегулювання.

Саміт Стармера щодо України

Кір Стармер планує другу зустріч союзників, які розглядають відправку миротворчих військ в Україну в рамках будь-якого післявоєнного врегулювання.

Віртуальна зустріч, яка очікується в суботу, збере лідерів країн НАТО та ЄС, які готові надати військові сили для так званої "коаліції охочих".

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