Ще до інавгурації: Зеленський підтвердив візит спецпосланця Трампа в Україну

Президент наголосив, що у Києві з представником Трампа обговорять його ідеї щодо завершення війни, висловлені раніше публічно.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в Київ прибуде майбутній спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Він відвідає Україну ще до інавгурації Трампа.

Про це Зеленський заявив на зустрічі з журналістами у Брюсселі в ніч на четвер, повідомляє "Європравда".

"Він (візит - УНІАН) відбудеться на початку січня. Ми очікуємо пана Келлога і тоді поговоримо, що він має або мав на увазі", – заявив президент, посилаючись на раніше висловлені Келлогом у ЗМІ ідеї щодо припинення війни.

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З огляду на заяву Зеленського, Келлог приїде в Україну до вступу Трампа у повноваження президента. Інавгурація запланована на 20 січня 2025 року.

Втім, Зеленський висловив скепсис щодо успіху місії Келлога. "Якщо чесно, я не вірю, що Путін хоче завершення війни", – заявив він.

Війна в Україні - візит Келлога

Спеціальний представник новообраного президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог має намір відвідати Київ наступного місяця і буде не проти зустрічей у Москві, якщо його запросять, пише Bloomberg.

За інформацією особи, знайомої із ситуацією, він також планує відвідати Лондон, Париж і Рим. Джерело видання додало, що поки що такі плани не були остаточно сформовані.

У Кремлі не мають у своєму розпорядженні деталей щодо запланованих поїздок спеціального представника новообраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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