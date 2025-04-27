Військовий Південної Кореї випадково відкрив вогонь у бік КНДР

Після інциденту Сеул не фіксує жодних незвичайних ознак військової діяльності з боку Пхеньяна.

Військовий Південної Кореї випадково відкрив вогонь із кулемета на демаркаційній лінії в бік Північної Кореї. Сеул поінформував Пхеньян про цей інцидент, пише Yonhap.

Стрілянина сталася вранці середи, 23 квітня, у демілітаризованій зоні, яка розділяє дві Кореї в окрузі Чеорвон, приблизно за 70 кілометрів на північ від Сеула.

Як зазначає видання, солдат помилково випустив одну чергу з великокаліберного кулемета K6 зі сторожового поста в районі кордону. Військові чиновники Південної Кореї після цього увімкнули трансляцію, щоб негайно повідомити Північну Корею про інцидент.

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Чиновники південнокорейських ЗС припустили, що кулі не досягли сторони Північної Кореї. Їх могли сповільнити укріплені двері. Після інциденту Сеул не фіксує жодних незвичайних ознак військової діяльності з боку Пхеньяна.

Зростання напруги між Південною Кореєю та КНДР

Як писав УНІАН, у березні 2025 року КНДР уперше продемонструвала будівництво атомного підводного човна, який у перспективі може становити загрозу безпеці Південної Кореї та США.

Експерти припустили, що підводний човен належить до класу 6000 або 7000 тонн та здатний нести ядерну зброю. Не виключено, що Північна Корея отримала від Росії технологічну допомогу для будівництва ядерного реактора, який буде використовуватися на судні.

Крім того, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин оголосив про зміцнення ядерного щита, зазначивши, що КНДР готується до "довготривалої конфронтації з ворожими країнами".

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