Американський подкастер Лекс Фрідман розкритикував президента України Володимира Зеленського за "грубі слова" на адресу кремлівського правителя Путіна.
Він висловив свою думку щодо нещодавньої розмови із Зеленським наприкінці подкасту з істориком Дженніфер Бернс. За словами Фрідмана, "грубі слова неповаги" від лідера, який говорить про іншого лідера "під час історичної можливості для миру", можуть зашкодити переговорам:
"Я дав президенту всі шанси продемонструвати готовність до переговорів, знаючи, що і Трамп, і Путін прислухаються до цієї розмови. Я не думаю, що він ним скористався. Замість цього він погнався за дуже грубими словами на адресу Володимира Путіна. Це цілком зрозуміло, але не є безпосередньо продуктивним для переговорів".
Він також додав, що досягнення миру "вимагає компромісів, щоб уникнути подальших смертей і страждань", тому український президент має серйозно ставитися до Путіна.
Інтерв'ю Зеленського Фрідману
Український президент спілкувався з подкастером понад три години. Під час розмови Фрідман заявив йому, що на Путіна треба дивитися як на "серйозну людину, яка любить свою країну і людей".
У відповідь Зеленський нагадав про те, що кремлівський правитель відправляє росіян воювати на чужих землях, а любить він лише своє оточення.