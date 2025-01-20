Він заявив, що український президент "не скористався шансом" продемонструвати готовність до переговорів.

Американський подкастер Лекс Фрідман розкритикував президента України Володимира Зеленського за "грубі слова" на адресу кремлівського правителя Путіна.

Він висловив свою думку щодо нещодавньої розмови із Зеленським наприкінці подкасту з істориком Дженніфер Бернс. За словами Фрідмана, "грубі слова неповаги" від лідера, який говорить про іншого лідера "під час історичної можливості для миру", можуть зашкодити переговорам:

"Я дав президенту всі шанси продемонструвати готовність до переговорів, знаючи, що і Трамп, і Путін прислухаються до цієї розмови. Я не думаю, що він ним скористався. Замість цього він погнався за дуже грубими словами на адресу Володимира Путіна. Це цілком зрозуміло, але не є безпосередньо продуктивним для переговорів".

Він також додав, що досягнення миру "вимагає компромісів, щоб уникнути подальших смертей і страждань", тому український президент має серйозно ставитися до Путіна.

Відео дня

Інтерв'ю Зеленського Фрідману

Український президент спілкувався з подкастером понад три години. Під час розмови Фрідман заявив йому, що на Путіна треба дивитися як на "серйозну людину, яка любить свою країну і людей".

У відповідь Зеленський нагадав про те, що кремлівський правитель відправляє росіян воювати на чужих землях, а любить він лише своє оточення.

Вас також можуть зацікавити новини: