Гелікоптери прикордонників супроводжуватимуть російські поїзди.

Прикордонна служба Литви презентувала новий гелікоптер, який супроводжуватиме транзитні російські поїзди, що курсують до Калінінградської області. Подробицями про повітряне судно поділився міністр внутрішніх справ країни Владислав Кондратовичюс, повідомляє LRT.

За словами міністра, гелікоптер буде призначено для супроводу поїздів Спеціальної транзитної схеми та швидкого реагування на потенційні інциденти.

"Цей гелікоптер буде використовуватися для посилення контролю за поїздами, які прямують до Калінінградської області та з неї. Прикордонники не втрачають пильності та надійно охороняють державний кордон. Одним із наших пріоритетів наразі є максимальна турбота про матеріальне забезпечення прикордонної служби та офіцерів, а також необхідні засоби", - пояснив міністр.

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Кондратовічюс пояснив, що з'явилися нові загрози і виклики на тлі зміни ситуації у сфері безпеки.

За даними видання, на презентації гелікоптера була присутня керівниця Головного управління з питань міграції та внутрішніх справ Єврокомісії Беате Гміндер. Захід проходив на авіаційній базі Держприкордонслужби Литви в Палукнісі.

Очікується, що Гміндер обговорить із Кондратовічюсом подальшу співпрацю у справі зміцнення захисту зовнішніх кордонів Європейського Союзу.

Зазначено, що Єврокомісія виділила 25 мільйонів євро на забезпечення безпеки Спеціальної транзитної схеми. Вертоліт, який було презентовано 7 квітня, коштує 11 мільйонів євро. Придбано також ще два гелікоптери H145, які супроводжуватимуть російські поїзди і діятимуть у разі надзвичайних ситуацій або аварій на Островецькій АЕС, для пошуку людей і медичних перевезень.

Повітряні судна оснащено системами відеоспостереження, вантажопідвісним, пошуково-рятувальним і протипожежним обладнанням, а також засобами надання медичної допомоги.

"Другий і третій гелікоптери здійснюватимуть прикордонний контроль, охорону кордону, а також братимуть участь в операціях у разі виникнення надзвичайних ситуацій або аварій на Островецькій АЕС, шукатимуть людей, перевозитимуть органи. По суті, весь спектр функцій, які виконує VSAT", - пояснив глава прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас.

Литва посилює захист кордону

Як писав УНІАН, Литва слідом за Польщею має намір замінувати кордон з Білоруссю і Росією. План посилення охорони кордону обговорювався під час двосторонніх візитів з міністрами оборони Польщі та Фінляндії.

Також Литва готова розглянути можливість внесення змін до Конституції, якщо союзники ухвалять рішення про розміщення ядерної зброї або її компонентів.

Польща раніше оголосила теж, що планує замінувати кордони з Росією і Білоруссю в рамках проєкту "Східний щит".

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