Російська сторона вкотре сипле образами.

Між Вільнюсом та Москвою виникла суперечка через перейменування музею у Калінінграді. У Путіна заявили, що литовці "мають територіальні претензії".

Президент Литви Ґітанас Науседа у мікроблозі X розкритикував рішення Росії перейменувати музей, присвячений класику литовської літератури Крістіонасу Донелайтису. Він назвав це ще однією неприйнятною спробою переписати історію, зазначивши, що Караляучіус ніколи не стане Калінінградом:

"Незважаючи на те, що давні мешканці Малої Литви, яка зараз є частиною так званої Калінінградської області, вже давно виїхали, останні ознаки литовської культури там повинні бути збережені".

Офіційна речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова назвала лідера Литви "черговою картонною дурилкою з вологими історичними фантазіями".

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"Сучасним литовським політикам рекомендую вчити історію і потурбуватися про дотримання прав людини у своїй країні, а також навалитися на "народне" господарство, яке загинається. Є чим зайнятися, якщо так дбають про свою ідентичність, від якої за кілька десятиліть "незалежності" вже майже нічого не залишилося", - написала вона у Telegram.

Тим часом прессекретар кремлівського правителя Дмитро Пєсков заявив, що Литва є для Російської Федерації недружньою та ворожо налаштованою країною:

"Яка, як з'ясовується, має територіальні претензії. Це виправдовує наші глибокі побоювання і виправдовує всі нинішні і майбутні заходи з безпеки".

Суперечки навколо міста

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення чеський євродепутат Томаш Здеховський поширив жарт про розподіл Калінінградської області між Польщею та Чехією.

Згодом в Польщі рекомендували називати Калінінград та область Крулевцем та Крулевецькою областю. У Латвії обрали латиське Караляучі або німецьке Кенігсберг, у Естонії - Кенігсберг, а у Литві - Караляучюс.

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