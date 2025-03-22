План посилення охорони кордону обговорили міністри оборони Литви, Польщі та Фінляндії.

У Литві повідомили про намір замінувати кордон з Білоруссю та Росією. Про це йдеться у заяві міністерки оборони країни Довіле Шакалене на сайті відомства.

За її словами, план посилення охорони кордону обговорювався під час двосторонніх візитів з міністрами оборони Польщі та Фінляндії.

"Литва залишається сильним і надійним партнером у трансатлантичному, європейському та регіональному форматах і активно просуває багатосторонні рішення з ключових питань оборонної політики", - повідомила вона.

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Шакалене розповіла, що під час зустрічей з колегами "було ініційовано дискусію щодо оновлення та розширення концепції контрмобільності - на основі польського прикладу північно-східний фланговий вал можна було б укріпити кількома шарами укріплень, включаючи, але не обмежуючись, протипіхотними та протитанковими мінами".

Вона додала, що "регіональні партнери мають намір шукати фінансування ЄС для досягнення цієї мети".

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Як раніше повідомляв УНІАН, Польща планує замінувати кордони з Росією та Білоруссю в межах проєкту "Східний щит". Заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда розповів, що у Польщі "немає іншого виходу", адже ситуація на польсько-білоруському та польсько-російському кордонах є серйозною.

Також стало відомо, що Польща і три країни Балтії виходять із договору про заборону протипіхотних мін. Міністри оборони Польщі, Естонії, Латвії та Литви рекомендують денонсувати Оттавську конвенцію через погіршення ситуації з безпекою в регіоні, зокрема зростанням загрози проти держав-членів НАТО, які межують з Росією та Білоруссю.

Крім того, у Литві заявляли про готовність розглянути можливість внесення змін до Конституції, якщо союзники приймуть рішення про розміщення ядерної зброї або її компонентів у країні. За словами міністкрки оборони, "існують можливості" змінити статтю 137 Конституції Литви, яка наразі забороняє розміщення на території країни зброї масового знищення та іноземних військових баз.

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