Адвокати Монтгомері сподівалися, що вона може повністю уникнути смертної кари, оскільки обраний президент Джо Байден, який повинен вступити на посаду 20 січня, заявив, що буде домагатися припинення федеральних страт.

У США привели у виконання перший за 70 років смертний вирок щодо жінки.

Про це в середу, 13 січня, повідомляє The New York Times.

Страта відбулася після дозволу Верховного суду країни.

Варто нагадати, що спочатку страта була призначена на грудень минулого року, але була відкладена після того, як її адвокати заразилися коронавірусом. Потім страту повинні були провести 12 грудня, але відклали до 13 грудня.

Адвокати Монтгомері сподівалися, що вона може повністю уникнути смертної кари, оскільки обраний президент Джо Байден, який повинен вступити на посаду 20 січня, заявив, що буде домагатися припинення федеральних страт.

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Смертна кара в США і справа Монтгомері

Смертної кари на федеральному рівні не було в США протягом 17 років, але президент Дональд Трамп наказав їх відновити на початку 2020 року.

Останньою страченою жінкою на федеральному рівні в США була Бонні Хіді, яка померла в газовій камері в Міссурі в 1953 році.

Засуджена Ліза Монтгомері з Канзасу в грудні 2004 року поїхала до вагітної жінки Боббі Джо Сіннет у Міссурі для того, щоб начебто придбати цуценя. Натомість Монтгомері напала на Сіннет, яка була на 8-му місяці вагітності.

Жінка втратила свідомість, а в цей момент Монтгомері розрізала їй живіт і забрала дитину. Боббі Джо Сіннет прийшла до тями, і тоді нападниця вбила її.

Спершу Монтгомері намагалася видавати викрадену дитину за свою, але згодом зізналася в убивстві та викраденні.

У жовтні 2007 року суд визнав її винною в умисному вбивстві та викраденні й призначив смертний вирок. Апеляційні скарги жінки не задовольнили.

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Автор: УНІАН