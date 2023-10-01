Сунак каже, що міністра оборони просто неправильно зрозуміли.

Велика Британія зараз не планує відправляти своїх військових інструкторів в Україну, щоб вони на місці навчали українських солдатів. Про це заявив прем’єр-міністр Ріші Сунак, повідомляє Sky News.

Про майбутню відправку британських військових в Україну напередодні заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс. Однако Сунак запевняє, що його підлеглого просто неправильно зрозуміли.

"Я думаю, що про це було спотворено інформацію. Те, що міністр оборони говорив, – що цілком можливо одного разу в майбутньому ми будемо проводити частину цього навчання в Україні. Але це те, що стосується довгострокової перспективи, а не тут і зараз", – пояснив очільник британського уряду.

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Він також заперечив, що британські солдати можуть взяти безпосередню участь у бойових діях в Україні.

"Те, що ми робимо, — це навчання українців. Ми робимо це тут, у Великій Британії. Це те, чим усі мають пишатися, тому що це приносить величезні зміни", – каже Сунак.

Заява про відправку британських військових в Україну – що відомо

Як писав УНІАН, новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, який щойно повернувся з України, в інтерв’ю британській газеті сказав, що обговорював з керівництвом британської армії питання перенесення програми навчання українських солдатів безпосередньо в Україну.

Сьогодні зранку ці слова прокоментував колишній президент РФ Дмитро Медведєв. Він заявив, що російська армія спробує вбити тих британських військових, які приїдуть в Україну.

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