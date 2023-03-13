Мінськ продовжує налагоджувати стосунки з країнами, котрі протистоять Заходу.

Президент Ірану Ібрагім Райсі провів зустріч у Тегерані із самопроголошеним президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком. Як повідомляє Белта, у тому числі вони провели переговори щодо обходу санкцій.

Зокрема Лукашенко похвалив Райсі за те, як Іран вдало справляється із західними обмеженнями.

"І як ви, попри все, розвиваєте сучасні технології та ядерну енергетику. І, як ми сьогодні визначилися з президентом Ірану, ми можемо бути дуже корисні один одному, якщо по-справжньому об'єднаємо свої зусилля", - заявив диктатор.

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У відповідь Райсі сказав, що Іран поділиться рецептом обходу західних санкцій.

"Незважаючи на ті погрози та санкції, які застосовують проти Ісламської Республіки Іран, ми за цей час змогли досягти високих результатів та трансформувати санкції у можливості. Ми готові ділитися нашим досвідом із дружньою країною Республікою Білорусь у цьому напрямку", - додав Райсі.

Лукашенко та Райсі підписали разом "дорожню карту співробітництва". Вона передбачає всебічну співпрацю Білорусі та Ірану різних сферах, зокрема політичній, економічній, консульській, науково-технічній, освіти, культури, мистецтва, ЗМІ та туризму.

Лукашенко і його турне світом: що відомо

У 2023-му році Олександр Лукашенко збільшив кількість своїх іноземних візитів, окрім Росії. Наприкінці січня він відвідав Зімбабве і допомагав з подоланням голоду у цій африканській країні. Зокрема подарував трактор.

На початку березня Лукашенко відвідав Пекін і підписав низку важливих документів про співпрацю між країнами. Як зазначали в ISW, ці договори допоможуть Росії обходити санкції. Цікаво, що в Китай диктатор прилетів на літаку американського виробництва.

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