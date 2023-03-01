Крім того, Росія може продовжити свою інформаційну операцію проти України.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко може допомогти реалізації китайсько-російських схем ухилення від санкцій під час офіційного візиту до Пекіна.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони, зокрема, процитували видання Deutsche Welle щодо того, що Лукашенко підпише пакет угод про розвиток спільних проектів, торговельно-економічну, інвестиційну, гуманітарну та політичну співпрацю з Китаєм.

Раніше він стверджував, що оборонна промисловість Білорусі може виробляти зброю, оскільки країна має доступ до мікроелектроніки, оптики та комплектуючих, імпортованих з інших держав. Представники ГУР України також розповідали про те, як Білорусь постачала РФ артилерійські боєприпаси зі своїх складів.

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Як нагадали фахівці, під час візиту до Китаю Лукашенко говорив, що Росія готова зробити кроки до мирного врегулювання та припинення війни проти України. Тоді ж він звинуватив Захід і США в тому, що вони змусили українських чиновників відмовитися від переговорів з РФ.

"Путін і Лукашенко, ймовірно, скористаються публікацією Китаєм "мирного плану" з 12 пунктів, щоб відновити існуючу російську інформаційну операцію, яку Кремль застосував у грудні 2022 року", - пояснили цю тактику в Інституті вивчення війни.

Зокрема, ця інформаційна кампанія мала на меті спонукати західних офіційних осіб запропонувати превентивні поступки та змусити Україну вести переговори на російських умовах. Це могло також сприяти затримці надання західними танків та іншого обладнання, необхідного для продовження українських механізованих контрнаступів.

"Кремль може відновити переговорну інформаційну операцію, щоб знизити ефективність майбутніх українських контрнаступів шляхом затримки надання необхідної західної допомоги та прагнути отримати поступки перед потенційними подальшими невдачами в Україні", - додали у звіті.

Візит Лукашенка до Китаю

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Лукашенко анонсував свій візит до КНР заради зустрічі з главою китайської держави Сі Цзіньпінем після публікації китайського "мирного плану".

Головними темами зустрічі нібито стануть поглиблення партнерства між країнами, питання розвитку торговельно-економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва, реалізація спільних масштабних проектів, взаємодія в політичній сфері, а також "реагування на гострі виклики в сучасній міжнародній обстановці".

28 лютого стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі вже попрямував з візитом до Китаю. Лукашенко та голова КНР Сі Цзіньпін проведуть переговори у вузькому та розширеному складах. Візит завершиться 2 березня.

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