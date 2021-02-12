У січні Лукашенко заявив, що не користується мобільним телефоном, а новини дізнається від свого сина.

Олександр Лукашенко заявив, що США стежать за користувачами смартфонів.

Читайте такожЛукашенко закашлявся під час виступу, заявивши, що "зараза повернулася" (відео)За його словами, "розумні люди вже давно шукають кнопкові телефони".

"Я не кажу про дванадцяті смартфони та айфони, заради бога, телефонуйте. Хочете, щоб кожну хвилину американці вас відстежували? Купуйте, якщо ви не чуєте, що я вам кажу", - звернувся він до людей.

Як пишуть ЗМІ, в січні Лукашенко заявив, що не користується мобільним телефоном, а новини дізнається від свого сина.

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Автор: УНІАН