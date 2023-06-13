Лукашенко зазначив, що ситуацій, коли довелося б його застосувати, зрозуміло, хотілося б уникнути.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "ніякого вагання не буде, якщо тільки проти Білорусі буде агресія".

Також Лукашенко підкреслив значну потужність ядерної зброї, яка буде розміщена на території Білорусі, повідомляє видання Белт.

"Я думаю, навряд чи комусь захочеться воювати з країною, у якої є така зброя. Це зброя стримування. Однак ситуацій, коли довелося б його застосувати, зрозуміло, хотілося б уникнути", - сказав він.

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"Навіщо це потрібно? Щоб жодна нога якихось сволот не ступала більше на білоруську землю", - додав диктатор.

Розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі - деталі

Кремлівський диктатор Володимир Путін відзвітував перед Олександром Лукашенком, коли на території Білорусі почнуть розміщувати ядерну зброю.

"Все йде за планом. Як ви знаєте, 7-8 липня закінчується підготовка відповідних споруд, і відразу ж почнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів зброї", - заявив Путін на зустрічі з Лукашенком 9 червня.

Як стверджують нальоти Американського Інституту вивчення війни (ISW), це не є ескалацією, не змінить ядерну позицію НАТО і не свідчить про намір держави-терориста застосувати таку зброю проти України.

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