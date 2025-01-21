За його словами, кожна зі сторін "повинна буде від чогось відмовитися".

У понеділок Сенат проголосував за затвердження Марко Рубіо на посаду нового державного секретаря. Як пише CNN, після голосування він зробив перші заяви про війну в Україні.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це абсолютно ясно. Ви бачили, як президент говорив про те, що він хоче бути президентом, який просуває мир і припиняє конфлікти, і це теж буде непросто", - сказав Рубіо.

Новий держсекретар США заявив, що не може назвати терміни закінчення війни між Росією та Україною, але сказав журналістам, що кожній стороні доведеться "дечим" поступитися. За його словами, це є природною частиною врегулювання будь-якого конфлікту.

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"Я не можу визначити часові рамки, окрім як сказати, що в будь-якому разі, щоб покласти край конфлікту між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожна сторона повинна буде від чогось відмовитися", - зазначив він.

При цьому Рубіо не став уточнювати, у чому конкретно полягатиме поступка України.

"Ми не збираємося забігати вперед, говорячи про переговори, і про те, що переговори такого рівня, з такими ставками, найкраще вести дипломатичним шляхом, а не на публічних майданчиках. І очевидно, що залучені сторони, як росіяни, так і українці, повинні будуть ухвалити остаточні рішення про те, на що вони погодилися", - сказав Рубіо.

Відповідаючи на запитання, як скоро може початися припинення вогню в Україні, Рубіо сказав, що це буде головним пріоритетом Дональда Трампа, і "основи вже закладено":

"Це буде головним пріоритетом президента, тож це відбудеться майже відразу. Насправді, дещо з цього вже почалося. Є надія, що деякі основи вже закладено, але це буде складно. Я маю на увазі, що це складний конфлікт, але кривавий, і він повинен закінчитися".

Рубіо також назвав Росію "агресором".

"Росія - агресор у цьому конфлікті, але ця війна має закінчитися. І, зрештою, в цьому полягає складність зовнішньої політики", - сказав він.

Трамп про Україну

Як писав УНІАН, Дональд Трамп у своїй промові після інавгурації не згадав про війну в Україні, проте пізніше під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті він пообіцяв завершити війну "якнайшвидше".

Він також заявив, що планує зустрітися з Путіним після того, як будуть організовані переговори. При цьому, за його словами, "процес уже триває".

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