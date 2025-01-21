Кандидатуру Рубіо підтримали всі 99 сенаторів-республіканців і сенаторів-демократів.

У понеділок Сенат США проголосував за затвердження Марко Рубіо на посаду нового державного секретаря. Як пише CNN, голосування відбулося всього за кілька годин після того, як Дональд Трамп був приведений до присяги як президент.

Кандидатуру Рубіо підтримали всі 99 сенаторів від республіканців і демократів, жоден сенатор не проголосував проти висунення.

Після голосування в Сенаті Рубіо заявив, що для нього стало "великою честю" бути одностайно затвердженим колегами. Відповідаючи на запитання, якими будуть його першочергові завдання на посаді держсекретаря, Рубіо сказав, що спочатку "складе присягу завтра вранці".

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Рубіто також заявив, що припинення вогню в Україні буде головним пріоритетом Дональда Трампа, однак "це буде складно". Він також заявив, що не може назвати терміни закінчення війни між Росією та Україною, але сказав журналістам, що кожній стороні доведеться "дечим" поступитися.

Марко Рубіо - інші заяви

Раніше Рубіо вже заявляв, що на поступки під час досягнення мирної угоди доведеться піти і Росії, і Україні. Він також наголошував, що у Росії все одно немає шансів захопити всю Україну, як і в України немає шансів повернути тимчасово окуповані території.

Рубіо також раніше заявляв, що США під керівництвом обраного президента Дональда Трампа забезпечать мир через силу.

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