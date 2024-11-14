За словами Марко Рубіо, він пишається довірою, яку йому висловив Трамп.

Сполучені Штати Америки під керівництвом обраного президента Дональда Трампа забезпечать мир через силу. Про це у соцмережі Х заявив сенатор від штату Флорида Марко Рубіо, якого Трамп планує призначити державним секретарем США.

За словами Рубіо, очолювати Державний департамент США - це величезна відповідальність, і він пишаюся довірою, яку йому висловив Трамп. При цьому як державний секретар він працюватиме щодня, щоб виконувати "його програму зовнішньої політики".

"Під керівництвом президента Трампа ми забезпечимо мир через силу і завжди ставимо інтереси американців і Америки понад усе. Я з нетерпінням чекаю на підтримку моїх колег у Сенаті США, щоб президент мав свою команду з національної безпеки та зовнішньої політики, коли він вступить на посаду 20 січня", - підкреслив Рубіо.

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Висунення Марко Рубіо на посаду держсекретаря США

Напередодні стало відомо, що обраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатами на посади держсекретаря, директора Нацрозвідки і генпрокурора. Зокрема, посаду головного дипломата він запропонував сенатора Марко Рубіо.

53-річний Рубіо має багатий досвід у сфері зовнішньої політики і перетворився з противника Трампа на близького союзника. Він був фіналістом на посаду віцепрезидента Трампа.

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