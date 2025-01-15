Марко Рубіо заявив, що в України немає шансів повернути всі окуповані території.

Офіційна позиція США має полягати в тому, щоб повномасштабна війна, розпочата Росією проти України, була завершена, заявив кандидат на посаду держсекретаря в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа Марко Рубіо.

При цьому він додав, що на поступки під час досягнення мирної угоди доведеться піти і Росії, і Україні. "Усім слід бути реалістами: на поступки доведеться піти як Росії, так і Україні", - сказав Рубіо, виступаючи перед комітетом Сенату з міжнародних відносин, передає New York Times.

Сенатор також зазначив, що в України є одна серйозна проблема і вона полягає не в тому, що у неї закінчуються гроші, а в тому, що у неї "закінчуються українці". Але у Росії все одно немає шансів захопити всю Україну, як і в України немає шансів повернути тимчасово окуповані території.

Відео дня

"Руйнування в Україні екстраординарні, знадобляться покоління, щоб усе відновити. Мільйони українців більше не живуть на батьківщині і можуть ніколи не повернутися. Навіть коли я з вами розмовляю, енергетична інфраструктура України руйнується, і відновлення обійдеться в сотні мільярдів доларів і кілька десятиліть", - сказав Рубіо.

Інші новини про закінчення війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що на закінчення війни в Україні підуть кілька місяців, на думку людей з оточення Дональда Трампа. А те, що обраний президент США раніше заявляв, нібито зможе закінчити війну за 24 години - то це було сказано в рамках передвиборчої кампанії і через "недостатню оцінку" ситуації.

Крім того, радник Дональда Трампа з питань національної безпеки США заявив, що Крим продовжить бути тимчасово окупованим Росією після закінчення війни.

"Я просто не вважаю реалістичним говорити, що ми виженемо кожного росіянина з кожного дюйма української землі, навіть із Криму", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: