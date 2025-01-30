Він зробив це на Національному саміті проти абортів, що проходив у Вашингтоні.

Британський священик Келвін Робінсон публічно повторив скандальний жест мільярдера Ілона Маска, який викликав безліч обговорень у мережі.

Фрагмент свого виступу Робінсон опублікував у мікроблозі X. На відео він каже, що Сполучені Штати Америки залишаються єдиною країною, яка "бореться за життя". У кінці промови він б'є себе в груди та викидає праву руку до неба. "Моє серце звертається до вас", - каже він із посмішкою.

Священик написав, що отримав сотні неприємних дзвінків та повідомлень "від дуже озлоблених, злих, мерзенних лівих":

"Вони часто роблять саме те, в чому вас звинувачують. Я не нацист. Але я прощаю вам ваше невігластво. Моє серце звертається до вас!".

У Англіканській католицькій церкві випустили заяву, в якій повідомили, що "не можуть сказати, що було в серці Робінсона, коли він це зробив", однак цей вчинок виглядає "як спроба вислужитися перед певними елементами американських політичних правих, спровокувавши їхню опозицію".

"Пан Робінсон був попереджений, що тролінг в інтернеті та інші подібні дії (чи то на користь лівих, чи то правих) несумісні зі священичим покликанням, і йому було запропоновано припинити це. Очевидно, що він цього не зробив, і тому його ліцензія в цій Церкві була відкликана", - йдеться на сайті церкви.

Скандал навколо Маска

Нагадаємо, що в день інавгурації нового американського президента Дональда Трампа мільярдер виступав у Вашингтоні з переможною промовою. В кінці він приклав праву руку до грудей, а потім різко скинув її вгору.

Сам Ілон Маск відкинув всі звинувачення у нацизмі, назвавши їх "брудними трюками".

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