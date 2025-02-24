Однак, для серйозних дій йому потрібна коаліція, на формування якої можуть піти місяці.

Фрідріх Мерц, який став канцлером Німеччини, пообіцяв допомогти Європі здобути "реальну незалежність" від США.

Однак, як пише Reuters, для досягнення цієї мети Мерцу доведеться вести складні й тривалі коаліційні переговори після того, як вкрай права партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) посіла історичне друге місце на виборах.

Видання акцентувало, що Мерц буде канцлером у той час, коли найбільша економіка Європи перебуває у важкому стані, її суспільство розколоте через питання міграції, а безпека залежить від США і РФ.

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"Ми перебуваємо під таким величезним тиском з двох сторін, що моїм абсолютним пріоритетом зараз є досягнення єдності в Європі. Створити єдність у Європі можливо", - сказав він.

Мерц, якого досі вважали атлантистом, сказав, що Трамп показав, що його адміністрація "значною мірою байдужа до долі Європи".

"Абсолютним пріоритетом буде якомога швидше зміцнити Європу, щоб ми могли крок за кроком досягти реальної незалежності від США", - додав він.

Видання зазначило, що поки не зрозуміло, чи знадобиться Мерцу один або два партнери для формування більшості, оскільки доля дрібніших партій неясна, що може заплутати парламентську арифметику.

Ще одна тристороння коаліція, ймовірно, буде набагато громіздкішою, що завадить Німеччині продемонструвати лідерство. "Трипартійна коаліція ризикує ще більше заплутатися та завмерти, якщо всі залучені сторони не зрозуміють, що це останній шанс внести зміни та завадити посиленню AfD", - сказав Карстен Бжескі, глобальний керівник макроекономіки в банківській групі ING.

Вибори в Німеччині

Учора в країні відбулися дострокові парламентські вибори до Бундестагу. За даними екзитполів, "Християнсько-демократичний союз" набрав приблизно 28,5-29% голосів.

"Альтернатива для Німеччини" набрала близько 19,5-20%, що є найкращим результатом цієї ультраправої партії і вперше виводить її на друге місце. "Соціал-демократична партія Німеччини" Шольца набрала приблизно 16%. Це найгірший результат партії з часів Другої світової війни.

Вибори відзначилися високою явкою - 84%. Попри перемогу, ХДС/ХСС не отримали абсолютної більшості, тому перед ними стоїть завдання формування коаліційного уряду.

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