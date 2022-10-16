Офіційний представник НАТО заявив про відмову Пекіна засудити вторгнення Росії. Китайський дипломат каже, що необхідно брати до уваги "першопричину".

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер публічно посперечався з послом Китаю в Ісландії Хе Рулонгом через те, що Пекін не засудив російське вторгнення в Україну.

Це сталося на Асамблеї Арктичного кола в Ісландії, пише Bloomberg.

Бауер під час виступу сказав, що Китай "не поділяє наших цінностей і підриває заснований на правилах міжнародний порядок".

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Китайський дипломат виступив із залу, щоб парирувати Бауеру, сказавши: "Адмірале, при всій повазі, ваша мова та зауваження повні зарозумілості".

Це викликало заперечення з боку офіційного представника НАТО.

"У мене до вас питання, тому що ви підкреслюєте принцип суверенітету і важливість міжнародно визнаних кордонів у світі", — сказав Бауер. "Я правий, хіба це не правда? Еге ж. Так чому ж тоді Китай досі не засуджує напад Росії на Україну?"

Погляд Китаю на "українську кризу" включає в себе історичну перспективу, і світ повинен "зрозуміти першопричину", парирував Хе Рулонг і назвав Китай "миротворцем у світі".

Відзначається, що після цієї перепалки представники НАТО і Китаю потиснули один одному руки.

Пізніше Хе Рулонг у себе в Twitter оцінив дискусію, що відбулася.

"Це дійсно добре, щоб висловитися та говорити, коли у вас є різні ідеї. Саме для цього й існує Арктичний коло. Більш глибоке розуміння зробить наш світ більш мирним місцем", - написав він.

Асамблея Арктичного кола - що це

Асамблея Арктичного кола - це щорічне міжнародне зібрання, присвячене Арктиці, у якому беруть участь уряди, організації корінних народів і вчені.

Асамблея не входить до Арктичної ради, міжурядової групи з восьми країн, членами якої є в тому числі США і Росія. Його засідання були припинені після вторгнення Росії в Україну.

Спеціальний представник Китаю у справах Арктики Гао фен заявив на Асамблеї, що його країна не підтримає виключення Росії, яка головує в Арктичній раді до 2023 року, через її війну в Україні, і передачу головування Норвегії.

"Не існує процедури, що дозволяє виключити кого-небудь з Ради. Тому я дійсно сумніваюся, що президентство може бути передане будь-кому або Норвегія може взяти його на себе", — сказав Гао.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Китай утримується від відкритої критики Росії за її війну в Україні і чинить опір закликам США засудити її. Утім, за словами президента США Джо Байден, поки також немає ніяких доказів поставок зброї Росії з КНР для допомоги у війні проти України.

Влада Китаю регулярно підкреслює свою підтримку територіальної цілісності України, але разом із тим закликає до дипломатичних переговорів для завершення війни. Також Пекін звинувачує США в тому, що Вашингтон нібито провокував Москву до розв'язування повномасштабної війни.

Раніше цього тижня Пекін заявив, що "стурбований" нещодавніми масованими ракетними ударами Москви по цивільних об'єктах в Україні.

Китай та Індія – одні з небагатьох країн, які продовжують економічну співпрацю з Росією після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У той же час, під час Шанхайського економічного саміту, який проходив в Узбекистані у вересні 2022 року, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на особистій зустрічі заявив російському президенту Володимиру Путіну, що зараз не час для війни. Моді сказав російському диктатору про необхідність "стати на шлях миру" і нагадав йому про важливість "демократії, дипломатії та діалогу". Тоді ж лідер Китаю Сі Цзіньпін висловив Путіну свою стурбованість тривалою війною в Україні.

Війна в Україні

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

Через півроку Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, але Путін не відмовляється від первісного наміру окупувати всю територію України.

Тому 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть до 300 тисяч осіб.

23-27 вересня російські окупанти провели на захоплених частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській - про приєднання до Росії. 30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй засудила спробу анексії Росією частини Східної України в ході голосування 12 жовтня. "За" проголосували 143 країни, "проти" - 5, ще 35, включаючи Індію і Китай, "утрималися".

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