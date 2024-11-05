ВПС країни повідомили про технічну несправність.

У Індії розбився черговий багатоцільовий радянський винищувач МіГ-29, який перебував на озброєнні Військово-повітряних сил країни.

Про втрату винищувача повідомляється на сторінці медіа-координаційного центру ВПС Індії у X. Відомо, що у понеділок, 4 листопада, літак виконував плановий навчальний політ поблизу міста Агра. Причиною аварії називають несправність системи:

У мережі поширили відео падіння винищувача, його повністю знищено вогнем. До пілота, який приземлився за допомогою парашута, одразу кинулися свідки аварії.

Відео дня

Падіння МіГ-29 в Індії

Як пише видання India Today, на початку вересня в індійському Бармері розбився іншний радянський винищувач. Тоді причиною падіння також стала технічна несправність. Пілоту вдалося катапультуватися ще до падіння літака.

Аналітики Defense Express зазначають, що Індія втратила 25 винищувачів Міг-29 з 1989 року.

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