Україна різко розвиває оборонну промисловість, щоб забезпечити собі захист у разі повного припинення військової допомоги від США.

Україна готує "план Б" на випадок провалу мирної угоди з Росією, яка передбачатиме відмову від захоплених територій, пише BILD.

Після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Ватикані Білий дім дедалі наполегливіше пропонує Україні "погодитися на мирний план і віддати як мінімум п'яту частину своєї території". Поки Київ відмовляється від цієї ідеї і вже чотири місяці обходиться без нових поставок із США, покладаючись лише на раніше обіцяну зброю.

Водночас країна працює над тим, щоб не залишитись беззахисною, розвиваючи власну оборонну промисловість. Зокрема, виробництво ударних дронів-камікадзе зросло з 600 тисяч штук 2023-го до 1,5 мільйонів минулого року, а до кінця 2025-го має дотягнути до трьох мільйонів.

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Ці показники вже відчутні на полі бою. Ще два роки тому дрони відповідали за приблизно за третину російських втрат, а зараз - за три чверті.

Крім того, не відстає й важка артилерія. Ще 2022 року Україна взагалі не робила власних гаубиць, а тепер щомісяця сходить із конвеєра двадцять самохідних гаубиць "Богдана". Частину 155-мм снарядів до цих гаубиць збирають в Україні.

"Зараз ми не маємо проблем з боєприпасами", - заявив український офіцер-артилерист, визнавши, що залежність від снарядів з Німеччини та Франції все ще велика.

Головною проблемою української армії залишаються люди, зазначає видання. Сотні тисяч людей уже зі зброєю, а щоби набрати нових добровольців 18–24 років, Міноборони України подвоїло оклади новобранців. Вони отримають приблизно вдвічі більше, ніж заробляють ті, хто був призваний до армії раніше в рамках мобілізації.

Мирні переговори

Як відомо, переговірний процес між Україною, США та Росією залишається складним та суперечливим. Попри активні дипломатичні зусилля, ключові розбіжності між сторонами є невирішеними.​

Президент Дональд Трамп активно просуває мирний план, який передбачає визнання Криму частиною Росії, де-факто визнання російського контролю над окупованими територіями та відмову України від вступу до НАТО.

Президент Володимир Зеленський категорично відкидає будь-які поступки щодо Криму та інших окупованих територій.​ Крім того, країна наполягає на наданні чітких міжнародних гарантій безпеки.​

У Москві днями заявили, що нібито готові до прямих перемовин з Україною без попередніх умов. Раніше кремлівський правитель Путін вимагав, щоб спочатку Київ повністю вивів війська з чотирьох областей.

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