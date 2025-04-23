Європа не має наміру знімати санкції з РФ до завершення переговорів.

Європа виступає категорично проти деяких пунктів запропонованого США "мирного плану" щодо війни в Україні, пише Reuters, посилаючись на свої джерела.

Зокрема, зазначається, що одним із пунктів є визнання незаконної анексії Криму Росією - крок, який є неможливим для Європи та України.

Крім того, Європа виступає "рішуче проти" зняття санкцій з Росії до завершення переговорів, заявили європейські дипломати.

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що минулого тижня європейські держави детально виклали США свої погляди на аспекти потенційної мирної угоди між Україною і Росією, які не підлягають обговоренню. При цьому він скептично оцінив шанси на досягнення угоди цього тижня.

Reuters також зазначає, що деякі ідеї Вашингтона також, імовірно, не сподобаються Москві.

"Два дипломати заявили, що США не просувають російську вимогу щодо демілітаризації України і не виступають проти європейських сил як частини майбутніх гарантій безпеки для України", - ідеться в статті.

Також видання нагадує, що держсекретар США Марко Рубіо скасував свою поїздку до Лондона, а зустріч, у якій мали також брати участь міністри закордонних справ Великої Британії, України, Франції та Німеччини, було відкладено.

При цьому, за словами одного з європейських дипломатів, Рубіо стурбований тим, що Україна може повернутися до своїх попередніх жорстких позицій, що зробить будь-який прорив на переговорах неможливим.

"Мирний план" Трампа

Як писали ЗМІ, запропонований Трампом план мирної угоди передбачає визнання російського контролю в Криму, а також "де-факто визнання" російської окупації майже всіх захоплених Росією українських територій, а також скасування санкцій проти РФ.

Водночас для України передбачено повернення лише невеликої частини Харківської області та "надійну гарантію безпеки" без чітко визначених деталей.

Водночас видання WSJ заявляло, що Європа готова визнати контроль Росії над Кримом і деякими окупованими територіями України в обмін на гарантії безпеки та економічну підтримку.

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