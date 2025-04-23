При цьому Франція і Велика Британія воліли б угоду, яка визнає контроль над територіями, захопленими Росією в України, тільки де-факто

Європа готова прийняти запропонований Дональдом Трампом "мирний план", у якому передбачається визнати контроль Росії над Кримом і деякими окупованими територіями, пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що пропозиція офіційно визнати захоплення Москвою української території викликала занепокоєння Києва та європейських союзників, однак Європа відкрита і до такого варіанту.

"За словами людини, знайомої з перебігом переговорів, британські та французькі чиновники відкриті до сценарію, за якого Україна погодиться на втрату контролю над деякими захопленими Росією територіями в обмін на гарантії безпеки та економічну підтримку", - пише видання.

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При цьому Франція і Великобританія воліли б угоду, яка визнає контроль над територіями, захопленими Росією в України, тільки де-факто, подібно до сценарію, що завершив Корейську війну, зазначає видання.

Водночас WSJ зазначає, що президент України Володимир Зеленський відкинув запропонований Дональдом Трампом "мирний план", що ставить під загрозу зусилля Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні, і вносить нову невизначеність у майбутнє відносин між Києвом і Вашингтоном, які Трамп поставив у залежність від швидкого укладення угоди.

Складна ситуація

Як пише WSJ, пропозиція США про визнання Криму поставила Зеленського в складне становище: Українська громадськість, як і раніше, рішуче виступає проти територіальних поступок, а українська конституція чітко забороняє їх. Але якщо він відкине цю ідею занадто прямо, то ризикує знову втратити американську допомогу.

"Миротворчий процес Трампа - це гаряча картопля: ніхто не хоче виглядати тим, хто не хоче миру", - каже український політичний аналітик Олексій Ковжун. Проте, за його словами, Зеленський не може погодитися на цю пропозицію ні з юридичного, ні з політичного погляду.

Мирний план Трампа

США представили "мирний план" щодо завершення війни в Україні, який включає визнання США Криму як частини Росії та неофіційне визнання російського контролю майже над усіма територіями, окупованими після вторгнення 2022 року. Водночас, згідно з планом, відчутні вигоди отримує Росія, але у реченні лише розпливчасто та загалом говориться, що отримає Україна.

Сьогодні стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо не візьме участі в переговорах у Лондоні, спрямованих на пошук шляхів завершення війни Росії проти України, оскільки "Київ дав зрозуміти, що відхилить ключовий пункт пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення трирічного конфлікту".

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