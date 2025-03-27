Він пояснив, як саме уявляє гарантії безпеки для країни.

Для забезпечення дотримання мирних домовленостей Україні необхідний військовий контингент від партнерів, а не залучення ООН та ОБСЄ.

Про це на прес-конференції сказав президент України Володимир Зеленський. За його словами, мова йде про представлення партнерів у небі, на морі і на землі, а не про миротворчі війська ООН та Організацію з безпеки і співробітництва в Європі.

Пропозиції про їхнє залучення є на столі переговорів, однак Київ не бачить, що Організація з безпеки і співробітництва в Європі може бути дієвою в цьому питанні, зазначив президент:

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"Присутність ОБСЄ не є гарантіями безпеки. В них є свій функціонал. В них немає відповідного мандату, якогось військового контингенту. І руські їх не бояться".

Зеленський нагадав, що Україна мала досвід роботи із ОБСЄ з 2014 року, однак тоді у них не було мандату й вони навіть не могли допомогти з ув'язненими на тимчасово окупованих територіях.

"Ми говоримо про гарантії безпеки. А не про просто заморожений конфлікт, де на контактній лінії або лінії фронту з’являються деякі форми, які забезпечуть якийсь моніторинг. Йдеться про професійних людей, які гарантують безпеку Україні", - сказав він.

Президент наголосив, що надання гарантій безпеки - це не тільки про розташування військ у стратегічних місцях. Мова також йде й про тренування і навчання військ, а також про виробництво і отримання ліцензій від партнерів. За його словами, Україна буде ділитися своїми технологіями щодо дронів та ракет з партнерами, які гарантують їй безпеку своїм контингентом.

Миротворці в Україні

Як відомо, останнім часом активізувалися дискусії про можливість розгортання в Україні західних військ, які б гарантували дотримання мирних домовленостей про припинення війни.

Франція та Велика Британія очолили "коаліцію охочих", яка збирає країни, що готові брати в цьому участь. За даними ЗМІ, Париж і Лондон вже готові відправити до України спільну військову делегацію.

Кремль різко засудив цю ініціативу та пригрозив "ескалацією", заявляючи, що залучення іноземних військ може призвести до прямого зіткнення з НАТО.

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