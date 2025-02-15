Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував видання The Wall Street Journal за перекручування його слів щодо можливості відправки американських військ в Україну.
Він наголосив у соцмережі X, що американські військові не повинні піддаватися небезпеці там, де немає інтересів США.
"Американські війська ніколи не повинні піддаватися небезпеці там, де це не сприяє американським інтересам і безпеці. Ця війна точиться між РФ та Україною. Те, що WSJ перекрутила мої слова є абсурдним, але не дивує, враховуючи, що вони роками наполягають на тому, щоб більше американських синів і дочок у військовій формі без необхідності відправляли за кордон", - написав чиновник.
Заява Венса про відправку військових США в Україну
14 лютого Джей Ді Венс в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що влада США запровадить санкції проти РФ і відправить своїх військових в Україну, якщо російський диктатор відмовиться від переговорів про припинення війни.
За його словами, ці заходи можуть знадобиться, щоб підштовхнути Путіна до угоди з Україною.
Він сказав, що Україна повинна мати "суверенну незалежність", інакше США введуть проти Москви санкції і, можливо, почнуть військові дії, якщо Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантуватиме довгострокову незалежність Києва.