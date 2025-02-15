Він заявив, що військові США не повинні піддаватися небезпеці там, де це не сприяє американським інтересам.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував видання The Wall Street Journal за перекручування його слів щодо можливості відправки американських військ в Україну.

Він наголосив у соцмережі X, що американські військові не повинні піддаватися небезпеці там, де немає інтересів США.

"Американські війська ніколи не повинні піддаватися небезпеці там, де це не сприяє американським інтересам і безпеці. Ця війна точиться між РФ та Україною. Те, що WSJ перекрутила мої слова є абсурдним, але не дивує, враховуючи, що вони роками наполягають на тому, щоб більше американських синів і дочок у військовій формі без необхідності відправляли за кордон", - написав чиновник.

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Заява Венса про відправку військових США в Україну

14 лютого Джей Ді Венс в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що влада США запровадить санкції проти РФ і відправить своїх військових в Україну, якщо російський диктатор відмовиться від переговорів про припинення війни.

За його словами, ці заходи можуть знадобиться, щоб підштовхнути Путіна до угоди з Україною.

Він сказав, що Україна повинна мати "суверенну незалежність", інакше США введуть проти Москви санкції і, можливо, почнуть військові дії, якщо Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантуватиме довгострокову незалежність Києва.

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