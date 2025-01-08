На думку міністра, адміністрація Трампа запропонує "іншу форму цих заходів".

Засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня може стати останньою зустріччю такого типу, повідомив на пресконференції міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Про це пише 300 Polityka.

За його словами, швидше за все, адміністрація обраного президента США Дональда Трампа запропонує "іншу форму цих заходів", адже творцем нинішнього формату є чинний міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

"Можливо, це остання зустріч такого типу, тому що нова адміністрація, мабуть, запропонує іншу форму цих заходів. Я вважаю, що НАТО має взяти на себе більший тягар, як зараз", – сказав Косіняк-Камиш.

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Посадовець також повідомив, що у понеділок, 13 січня, він обговорюватиме з міністрами оборони Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії, а також з міністром оборони України Рустемом Умєровим можливі зміни, які відбудться у зв’язку з "майбутньою інавгурацією президента Трампа".

"Рамштайн" 9 січня: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, наступний "Рамштайн" відбудеться 9 січня. Це буде 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині. На ньому обговорять подальшу підтримку України.

Військовий аналітик, майор запасу Олексій Гетьман розповів, чого очікувати від засідання "Рамштайну". Він сказав, що навряд чи варто сподіаатися рішення про якусь новітню зброю для України, але позитив буде. "Там будуть погоджуватися логістичні шляхи, терміни постачання зброї, можливості її прийняти", - повідомив експерт.

У Пентагоні розповіли, як підтримають Україну на засіданні "Рамштайну": зустріч буде зосереджена на необхідності забезпечення безперервного постачання ключових спроможностей, включно із системами ППО, артилерійськими боєприпасами та бронетехнікою, а також зусиллями зі зміцнення оборонної промислової бази.

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