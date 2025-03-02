В адміністрації США вважають, що на цей момент говорити про конкретні гарантії ще зарано.

США наразі не готові давати Україні гарантії безпеки. Вони мають стати частиною мирної угоди, за якою Україна поступиться РФ тпериторіями. Як пише Financial Times, про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц.

За його словами, Америка більше не може "продовжувати надавати мільярди й мільярди без кінця" Україні. При цьому він вважає, що сьогодні передчасно говорити про гарантії безпеки, яких домагається Україна.

Разом з тим Волц переконаний, що заради миру обом сторонам доведеться піти на поступки та компроміси.

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"Ця війна має закінчитися, і для цього потрібні територіальні поступки. Це вимагатиме від Росії поступок щодо гарантій безпеки. Ми не можемо отримати жодної конкретики від українців, але це, очевидно, буде певна територіальна поступка в обмін на гарантії безпеки в майбутньому, що обговорювалося на попередніх раундах", - сказав він.

Війна в Україні: стратегічні перспективи

Як писав УНІАН, Дональд Трамп намагається реалізувати мирний план, який в загальних рисах повторює "Мінські домовленості". Зокрема він хоче домогтися якнайшвидшого припинення вогню, аби потім вести більш тривалі переговори про остаточні умови вирішення конфлікту. Але аналітики називають цей план провальним.

На цьому тлі керівники Британії та Франції заявили про початок розробки власного мирного плану спільно з Україною. Очікується, що цей спільний план вже потім представлять президенту США.

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