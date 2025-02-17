Канцлер Німеччини наголосив на важливості "сильної української армії".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, поки йде війна, про європейські війська в Україні не йтиметься. Про це він сказав 17 лютого під час зустрічі лідерів країн Європи у Парижі, пише Reuters.

Насамперед він наголосив на тому, що Європа має впевнено долати майбутні виклики, зокрема щодо того, "як далі підтримувати Україну, не лишаючи її самотньою". І висловив упевненість, що з приводу цього вдасться "виробити чітку позицію".

"Друге - як розвивати трансатлантичні зв’язки та безпеку в Європі.... Важливо усвідомити: ми ще далекі від цього. Тож питання в тому, як досягти миру, не вирішуючи за українців. Для мене ясно: в центрі має бути сильна українська армія, навіть у мирний час. Це буде важливим завданням для Європи, США та міжнародних союзників", - наголосив Шольц.

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Також він заявив, що "поки йде війна, про війська ЄС в Україні не йтиметься", додавши, що питання безпеки обговорюватимуться, "коли настане час".

Можливе введення миротворців в Україну: інші заяви

Як повідомляв раніше УНІАН, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща не відправлятиме своїх військових в Україну, навіть якщо буде затверджена миротворча місія. Він зазначив, що Польща продовжить підтримувати Україну відповідно до своїх можливостей.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити в Україну британські війська, якщо це буде необхідно для забезпечення гарантій безпеки. "Я не кажу це легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність, яка пов'язана з потенційною загрозою для британських військовослужбовців", - наголосив Стармер.

Швеція також не виключає відправку своїх військових в Україну у складі післявоєнного миротворчого контингенту. Міністерка закордонних справ Марія Мальмер Стенергард зауважила, що зараз треба досягти домовленості про справедливий та стійкий мир в Україні, який повинен гарантувати, що РФ не зможе наростити армію та знову напасти через кілька років.

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