Політик впевнений, що Сполучені Штати не залишать Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольф виключає можливість одноосібних американсько-російських домовленостей щодо припинення війни в Україні.

В етері ntv політик заявив, що Європа не допустить проведення такго, оскільки має право голосу в питанні безпеки континенту. Не може бути ніяких гарантій безпеки без європейців або "через голову" України, додав він:

"Ми не допустимо цього як європейці. Ми також не дозволимо нікому погодитися з тим, що Україна має бути демілітаризована".

Переговори щодо припинення війни

Нагадаємо, нещодавно адміністрація нового президента США Дональда Трампа оголосила про намір провести мирні переговори щодо завершення війни в Україні за участю Сполучених Штатів, України та Росії.

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Спеціальний посланець США Кіт Келлог заявив, що Європа не братиме участі в цих переговорах, хоча її інтереси будуть враховані.

Європейські лідери обурені та занепокоєні такою перспективою, оскільки це стало б їхнью безпековою та геополітичною поразкою.

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