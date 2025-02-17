Канцлер Німеччини Олаф Шольф виключає можливість одноосібних американсько-російських домовленостей щодо припинення війни в Україні.
В етері ntv політик заявив, що Європа не допустить проведення такго, оскільки має право голосу в питанні безпеки континенту. Не може бути ніяких гарантій безпеки без європейців або "через голову" України, додав він:
"Ми не допустимо цього як європейці. Ми також не дозволимо нікому погодитися з тим, що Україна має бути демілітаризована".
Переговори щодо припинення війни
Нагадаємо, нещодавно адміністрація нового президента США Дональда Трампа оголосила про намір провести мирні переговори щодо завершення війни в Україні за участю Сполучених Штатів, України та Росії.
Спеціальний посланець США Кіт Келлог заявив, що Європа не братиме участі в цих переговорах, хоча її інтереси будуть враховані.
Європейські лідери обурені та занепокоєні такою перспективою, оскільки це стало б їхнью безпековою та геополітичною поразкою.